08/10/2025
Universo POP
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA

Renata Saldanha rebate críticas sobre um pós BBB apagado: “Sempre me entreguei”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
renata-saldanha-rebate-criticas-sobre-um-pos-bbb-apagado:-“sempre-me-entreguei”

Meses após vencer o “Big Brother Brasil 25”, Renata Saldanha garante que a vida pós-reality está agitada. A campeã tem aproveitado o momento para consolidar sua presença nas redes sociais e expandir as oportunidades profissionais, principalmente na Globo. Em entrevista ao portal LeoDias, a ex-sister destacou que correu atrás para manter o nome em alta após o programa, e rebateu as críticas de sumiço.

“Acho que isso foi uma expectativa das pessoas, mas não corresponde ao meu trabalho, à minha dedicação. Sempre me entreguei em tudo que me propus a fazer, antes e depois do programa. Essas portas que estão se abrindo são fruto dessa entrega e do melhor que eu posso dar sempre”, disse.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
Renata Saldanha vencedora do BBB25Reprodução: Instagram
Reprodução
Renata SaldanhaReprodução
Reprodução: Instagram
Renata SaldanhaReprodução: Instagram
Renata Saldanha
Renata Saldanha
Reprodução/Globo
Renata Saldanha venceu o “BBB 25”Reprodução/Globo

Leia Também

O foco de Renata, no momento, é nas suas redes sociais. “A vida está bem corrida, mas graças a Deus estou tendo muitas oportunidades de trabalho. Hoje em dia estou dando mais evidência para as minhas redes sociais, porque é onde se abrem mais portas devido à visibilidade que a gente ganha com o reality”, contou a ex-BBB em entrevista.

Além da internet, a bailarina também tem se aproximado da Globo, participando de eventos da emissora. “Eu que assistia tantas novelas em casa e hoje tenho a oportunidade de estar perto dos artistas, trabalhando para a casa. Estou tendo muitas portas abertas, graças a Deus — e, se Deus quiser, vai frutificar ainda mais”, afirma.

Renata também falou sobre o formato do “Big Brother Brasil” e a experiência de viver o confinamento. “O programa sempre tenta inovar, e isso é legal porque traz novas perspectivas. Para quem vive o reality, a experiência é muito diferente de quem assiste. É uma demanda emocional e física intensa”, explicou.

Questionada se voltaria a participar de uma nova edição, a campeã respondeu com bom humor: “Agora, não. Mas foi uma experiência muito forte e importante na minha vida. Me abriu portas enormes. Se fosse para chutar um nome para voltar, eu escolheria minha parceira, a Eva.”

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost