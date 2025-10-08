Renata Saldanha rebate críticas sobre um pós BBB apagado: “Sempre me entreguei”

Meses após vencer o “Big Brother Brasil 25”, Renata Saldanha garante que a vida pós-reality está agitada. A campeã tem aproveitado o momento para consolidar sua presença nas redes sociais e expandir as oportunidades profissionais, principalmente na Globo. Em entrevista ao portal LeoDias, a ex-sister destacou que correu atrás para manter o nome em alta após o programa, e rebateu as críticas de sumiço.

“Acho que isso foi uma expectativa das pessoas, mas não corresponde ao meu trabalho, à minha dedicação. Sempre me entreguei em tudo que me propus a fazer, antes e depois do programa. Essas portas que estão se abrindo são fruto dessa entrega e do melhor que eu posso dar sempre”, disse.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Renata Saldanha vencedora do BBB25 Reprodução: Instagram Renata Saldanha Reprodução Renata Saldanha Reprodução: Instagram Renata Saldanha Renata Saldanha venceu o “BBB 25” Reprodução/Globo Voltar

Próximo

O foco de Renata, no momento, é nas suas redes sociais. “A vida está bem corrida, mas graças a Deus estou tendo muitas oportunidades de trabalho. Hoje em dia estou dando mais evidência para as minhas redes sociais, porque é onde se abrem mais portas devido à visibilidade que a gente ganha com o reality”, contou a ex-BBB em entrevista.

Além da internet, a bailarina também tem se aproximado da Globo, participando de eventos da emissora. “Eu que assistia tantas novelas em casa e hoje tenho a oportunidade de estar perto dos artistas, trabalhando para a casa. Estou tendo muitas portas abertas, graças a Deus — e, se Deus quiser, vai frutificar ainda mais”, afirma.

Renata também falou sobre o formato do “Big Brother Brasil” e a experiência de viver o confinamento. “O programa sempre tenta inovar, e isso é legal porque traz novas perspectivas. Para quem vive o reality, a experiência é muito diferente de quem assiste. É uma demanda emocional e física intensa”, explicou.

Questionada se voltaria a participar de uma nova edição, a campeã respondeu com bom humor: “Agora, não. Mas foi uma experiência muito forte e importante na minha vida. Me abriu portas enormes. Se fosse para chutar um nome para voltar, eu escolheria minha parceira, a Eva.”