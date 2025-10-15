Renato Cariani é citado pela PF em investigação sobre esquema de evasão ligado a Buzeira

O influenciador fitness Renato Cariani foi mencionado em trechos do inquérito da Polícia Federal (PF) que investiga um esquema de evasão de divisas supostamente ligado ao influenciador digital Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, e ao empresário Rodrigo Morgado. Os documentos judiciais, aos quais o portal LeoDias teve acesso, indicam movimentações financeiras que teriam beneficiado Cariani enquanto ele estava na Europa, em setembro de 2024.

De acordo com os autos, mensagens trocadas entre André Viana e Rodrigo Morgado mostram a tentativa de enviar valores ao exterior sem o conhecimento das autoridades fiscais, com o objetivo de beneficiar Cariani. O relatório policial classifica a operação como um caso típico de “dólar-cabo” ou “cripto-cabo”, método comumente utilizado para transferências irregulares de recursos para fora do país.

As autoridades afirmam que parte dessas transações teria como destino a empresa Cariani Master Class, registrada em nome de Renato Pessoa Cariani. Uma das figuras anexadas ao relatório mostra uma transferência internacional em que a Novawave Technology NV aparece como remetente e a Cariani Master Class como beneficiária.

Os investigadores apontam ainda que as mensagens analisadas são posteriores à data de 26 de setembro de 2024, quando o influenciador teria embarcado para a Europa. O documento conclui que as evidências “confirmam o diálogo e as conclusões de que, de fato, recursos seriam encaminhados para este influenciador no exterior”.

Rodrigo Morgado, apontado pela PF como o megaoperador que lavava dinheiro para Buzeira, compartilhou um vídeo nas redes sociais se pronunciando sobre seu nome ser mencionado no processo. No registro, ele cita o nome de Renato Cariani e se compara ao influenciador, dizendo ser “vítima de uma situação semelhante” à do criador de conteúdo. O pronunciamento, inclusive, foi anexado ao inquérito pela PF.

A gente tem o caso do Renato Cariani, que no passado passou por uma operação da PF igual à minha, e que está aí para provar que não é nada disso. A mídia distorce muita coisa, mas se até essas pessoas, que são grandes influencers no nosso país, passam por isso, quem dirá eu, que não sou nenhum influencer grande ou relevante no país, estar isento de passar por isso. Sei que a verdade, uma hora, vai vir à tona e que vou conseguir provar minha inocência. E não é por mim, é pelos meus filhos, pela minha mãe, pela minha esposa, pelos meus funcionários que estão comigo, que não me abandonaram, e por todas as pessoas que ficaram do meu lado”, disse Rodrigo Morgado no vídeo publicado.