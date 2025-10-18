Renato Góes comenta polêmica entre Taís Araújo e Manuela Dias no fim de “Vale Tudo”

Renato Góes encerrou um ciclo com o fim de “Vale Tudo”. Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal Leo Dias, o ator celebrou destacando o profissionalismo e a entrega de todos do elenco. Além disso, ele comentou a polêmica envolvendo Taís Araújo e Manuela Dias, e ressaltou que, apesar da suposta tensão, o ambiente de trabalho se manteve colaborativo e focado na trama.

Sobre o final de seu personagem, Góes afirmou que não sabia de nada, apesar de acreditar ter recebido alguns spoilers, e se disse muito surpreso e emocionado. “Foi uma trajetória linda”, contou o ator, destacando a importância da colaboração na construção da trama. Renato explicou ainda que, muitas vezes, os atores ficam na dúvida sobre o rumo das cenas, já que o texto permite diversas interpretações.

O ator contou que sempre esclareceu suas dúvidas diretamente com a autora e elogiou o apoio que recebeu. Ele destacou ainda a liberdade que teve para criar e propor aspectos do personagem e a valorização do trabalho colaborativo: “Porque eu acho que isso é a força motriz, né? Isso que faz todo mundo seguir. E eu acho que o resultado aí, é claro, uma direção que desde o início eu sabia o que queria, né?”, explicou.

Sobre o atrito entre Taís e Manuela, o ator disse que não acompanhou os bastidores, já que teve alguns dias de folga. Mesmo assim, percebeu que ambas estavam empenhadas em fazer a trama funcionar, trocar ideias e melhorar o resultado, resolvendo tudo em apenas dois dias de novela. “Se todo mundo ficasse calado e apenas fizesse o que era para fazer, algo estaria errado”, afirmou.

Góes acrescentou que todos sempre tiveram liberdade para questionar a trama, e que a dedicação de cada um deixou claro o compromisso de fazer o projeto dar certo: “É porque as nossas questões, elas foram sempre abraçadas e resolvidas entre a gente. E às vezes acaba que sai, mas é, mais uma vez, o reflexo, né? É a prova da vontade de querer”, ele encerrou o assunto.