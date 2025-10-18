Renato Góes comenta treta de Taís Araújo e autora de Vale Tudo

Renato Góes se despediu de Ivan, seu personagem em Vale Tudo, na noite desta sexta-feira (17). O ator participou de uma festa promovida pela autora Manuela Dias, em um restaurante no Rio, e conversou com este colunista do Metrópoles sobre o fim da novela, além de comentar as rusgas que rolaram nos bastidores.

Leia também

“Fiquei emocionado. Foi uma trajetória linda. Vim para olhar e contemplar o fechamento de um ciclo. Dei muita sorte nessa novela porque as minhas parceiras Taís [Araújo], Carol [Dieckmann] e Paolla [Oliveira] foram mágicas. Elas têm um tempo e uma casca, e me emprestaram isso de um jeito muito legal. Sempre abertas para o jogo”, avaliou Renato sobre a trajetória em Vale Tudo.

O ator diz que as críticas à novela não fizeram ele desacreditar do grande projeto:

“Tivemos um início que, não sei por qual motivo, as pessoas descobriram que falar mal dá mais audiência que falar bem. Levamos tanta porrada e viramos o jogo. As críticas não me incomodaram e me fizeram ter vontade de seguir mais forte. Tinha certeza que Vale Tudo sempre foi um grande projeto de sucesso”.

Treta entre Taís e Manuela Dias

Ao falar sobre as reclamações de Vale Tudo, Renato defende a autora Manuela Dias, e a define como uma pessoa que “segurou todas as críticas e fez tudo que queria”.

O ator, quando questionado, dá pitacos sobre a repercussão de uma entrevista de Taís Araújo se dizendo decepcionada com os rumos de sua personagem, e a “faísca” que isso causou com a autora.

“Você imagina, uma autora que estava fazendo de tudo, com toda vontade do mundo, para dar certo. E uma atriz que também estava fazendo tudo com toda vontade do mundo. Quando temos essa vontade de trocar e ver o que seria melhor aqui ou ali, colocamos pra fora, né? Foi genuíno entre elas e foi resolvido. Se tivesse todo mundo calado e fazendo sem questionar, aí sim teria algo errado”.

Renato afirma que também questionou a autora em diversos momentos sobre seu personagem, e volta a colocar panos quentes na possível desavença.

“Eu questionei e todos questionaram sempre. Mas as nossas questões foram abraçadas e resolvidas. A Taís tem esse amor e vontade, que vemos nos olhos dela, assim como a Manuela, que estava em casa escrevendo e muito a fim de entregar um negócio que dê certo. No fim, fica a mensagem: foi algo lindo e tão difícil igual prazeroso”.

O ator ainda deixa uma mensagem sobre tretas de Vale Tudo:

“Entre a gente, podemos até escorregar, mas procuramos o caminho do amor”.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Ivan (Renato Góes) e Raquel (Taís Araujo) se casam no último capítulo de Vale Tudo

Reprodução/Globo 2 de 4

Ivan (Renato Góes) e Raquel (Taís Araujo) em Vale Tudo

Globo/ Manoella Mello 3 de 4

Reprodução/Globo 4 de 4

Renato Góes e Thaila Ayala

Reprodução/Instagram @renatogoess