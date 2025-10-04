04/10/2025
Renault pode demitir até 3 mil funcionários para “otimizar custos”

A Renault, uma das maiores montadoras do mundo, está considerando a possibilidade de promover demissões em massa nos próximos meses. A informação foi publicada neste sábado (4/10) pelo site francês l’Informe.

De acordo com a publicação, a companhia poderia demitir até 3 mil funcionários e colaboradores em diversas unidades em todo o mundo.

Os cortes reduziriam em cerca de 15% os empregos em serviços como suporte técnico, recursos humanos, finanças e marketing, segundo a agência de notícias France-Presse, que mencionou o l’Informe.

Empresa diz que não tomou decisão

Por meio de um comunicado divulgado neste sábado, a Renault negou que tenha tomado a decisão de levar adiante as demissões em massa e rebateu os números divulgados pela imprensa francesa.

A montadora admitiu, no entanto, que vem estudando formas de aumentar a eficiência administrativa e reduzir custos, mas ainda não há uma decisão oficial a respeito.

“Dadas as incertezas no mercado automotivo e o ambiente extremamente competitivo, confirmamos que estamos considerando maneiras de simplificar, acelerar a execução e otimizar nossos custos fixos”, informou a montadora.

