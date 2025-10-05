Repórter leva susto ao vivo ao ser surpreendido em casa assombrada

O repórter Matheus Croce protagonizou um momento inusitado durante uma transmissão da TV Tribuna, em São Vicente, no litoral de São Paulo. Ele visitava uma atração de terror da cidade, quando foi surpreendido por um susto e soltou um grito ao vivo: “Filho da mãe”.
Leia também
-
Atitude de Marília Gabriela ao vivo em jornal da Globo viraliza
-
Influencer transmite a própria morte ao vivo durante escalada nos EUA
-
Locutor debocha de dançarinas plus size ao vivo: “Rosto de Ozempic”
-
A Fazenda 17: Galisteu explica motivo de tretas serem cortadas ao vivo
Enquanto apresentava a entrada da Casa do Terror, um ator caracterizado de Pennywise, o palhaço do filme It: A Coisa, surgiu correndo ao fundo. A aparição inesperada fez o jornalista gritar e pular em frente às câmeras. “Eu estou com muito medo”, admitiu logo no início da reportagem.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Matheus Croce e atores em atração de terror
Reprodução/Instagram @matheuscroce2 de 3
Matheus Croce leva susto ao vivo
3 de 3
Matheus Croce leva susto ao vivo
Reprodução/Instagram @matheuscroce
A cena viralizou rapidamente nas redes sociais, com internautas reagindo ao susto do repórter. Após a repercussão, Croce comentou sobre a experiência. “O ao vivo de hoje, foi só pela misericórdia de Deus… Quando a pauta é terror, não tem como escapar do medo.”
Ver essa foto no Instagram
Uma publicação compartilhada por Matheus Croce (@matheuscroce)