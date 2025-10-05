05/10/2025
Repórter leva susto ao vivo ao ser surpreendido em casa assombrada

O repórter Matheus Croce protagonizou um momento inusitado durante uma transmissão da TV Tribuna, em São Vicente, no litoral de São Paulo. Ele visitava uma atração de terror da cidade, quando foi surpreendido por um susto e soltou um grito ao vivo: “Filho da mãe”.

Enquanto apresentava a entrada da Casa do Terror, um ator caracterizado de Pennywise, o palhaço do filme It: A Coisa, surgiu correndo ao fundo. A aparição inesperada fez o jornalista gritar e pular em frente às câmeras. “Eu estou com muito medo”, admitiu logo no início da reportagem.

Matheus Croce e atores em atração de terror

Matheus Croce leva susto ao vivo

Matheus Croce leva susto ao vivo

A cena viralizou rapidamente nas redes sociais, com internautas reagindo ao susto do repórter. Após a repercussão, Croce comentou sobre a experiência. “O ao vivo de hoje, foi só pela misericórdia de Deus… Quando a pauta é terror, não tem como escapar do medo.”

 

Uma publicação compartilhada por Matheus Croce (@matheuscroce)

