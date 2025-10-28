Repórter se emociona ao vivo com cenário de guerra no Rio de Janeiro

A repórter Monique Arruda precisou segurar o choro ao vivo, no Melhor da Tarde desta terça-feira (28/10), ao falar sobre o atual cenário de guerra no Rio de Janeiro. A megaoperação policial que está sendo realizada no estado deixou a jornalista apavorada.

Ela mora no Rio de Janeiro e viajou até São Paulo para participar do programa. Durante a atração, ela ficou aterrorizada com a ideia de ter que retornar para casa. “Eu vou voltar para o Rio hoje à noite e estou com medo de voltar para casa, porque o aeroporto é longe da minha casa”, disse a repórter.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Monique Arruda

Reprodução 2 de 4

Imagens da megaoperação no Rio de Janeiro

Reprodução 3 de 4

Mulher é baleada dentro de academia durante megaoperação no Complexo do Alemão e Penha

Reprodução/Redes sociais 4 de 4

Escombros de estruturas desabadas são vistos após um terremoto de magnitude 6,1 atingir o distrito de Sındırgı às 22h48, horário local, em 28 de outubro de 2025

Sergen Sezgin/Anadolu via Getty Images

Leia também

Pelo menos 64 pessoas foram mortas durante a megaoperação contra o Comando Vermelho deflagrada na manhã desta terça-feira (28/10) no Rio de Janeiro. Entre os mortos, há quatro policiais – dois civis e dois militares. Até o momento, foram confirmadas 81 prisões. Os policiais apreenderam um verdadeiro arsenal: pelo menos 75 fuzis foram recolhidos. Esta já é considerada a operação mais letal do Rio.

Joel Datena, âncora do Brasil Urgente que estava ao vivo no programa, deu uma sugestão para a repórter. “Eu acho que vale a pena esperar, viu, Monique? Se você puder protelar a viagem, eu acho indicado. Eu acho necessário, pra te falar a verdade. Talvez amanhã à tarde, ou depois de amanhã, alguma coisa assim. Hoje, eu acho meio complicado e arriscado”.

Monique é mãe solo de um filho e disse que deixou a criança com a avó. “Eu estou angustiada desde cedo”, confessou a repórter.

O apresentador policial, então, voltou a aconselhar a jornalista. “Eu acho que o melhor nesse momento é você agir com cautela, se proteger, para amanhã vocês se encontrarem da melhor forma. Às vezes, a gente se arrisca de forma desnecessária. Um conselho de coração: estou sentindo que você está emocionada, mas espera um pouquinho, vá amanhã”, insistiu ele.

Monique agradeceu o conselho, segurando as lágrimas, mas não deu indicativos dos próximos passos.

Veja o vídeo.