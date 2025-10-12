Representando o Acre, Ramon Dino posa com fantasia de dinossauro ao lado do treinador Pacholok

O fisiculturista Ramon Dino celebrou mais uma conquista de destaque ao lado de seu treinador, Fabrício Pacholok, considerado um dos melhores profissionais de fisiculturismo do país. Com experiência internacional, Pacholok já orientou atletas de alto nível em diversas partes do mundo e tem se dedicado a treinar talentos brasileiros, incluindo Dino, que vem se destacando no cenário nacional e internacional.

Durante a comemoração, Dino vestiu uma fantasia de dinossauro, simbolizando o Acre, estado onde nasceu e se formou como atleta. A escolha do traje foi uma forma de homenagear suas origens e mostrar ao público que, mesmo em competições internacionais, não esquece de onde veio. A fantasia chamou atenção dos fãs, que comentaram a criatividade e o significado do gesto.

Em suas redes sociais, Pacholok compartilhou a emoção do momento, demonstrando orgulho pelo desempenho do pupilo: “Que dia incrível! Vai ficar pra sempre em minha memória! Parabéns filhão”, disse ele, reforçando a sintonia entre treinador e atleta. A relação próxima entre ambos é considerada um dos fatores determinantes para o sucesso de Dino, que se destaca não apenas pelo físico, mas também pela disciplina e dedicação aos treinos.

O momento de celebração não se limitou às fotos. Dino e Pacholok interagiram com fãs e seguidores nas redes sociais, recebendo elogios de colegas do fisiculturismo e de admiradores do esporte. Muitos destacaram a importância de manter a identidade e as raízes, mesmo ao alcançar reconhecimento internacional.

A vitória de Dino marca mais uma etapa importante na carreira do atleta acreano, que continua consolidando seu nome no cenário mundial do fisiculturismo. A presença de Pacholok ao lado dele reforça a parceria de sucesso, mostrando que o treinamento de alto nível e o acompanhamento profissional podem transformar potencial em resultados concretos.