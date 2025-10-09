Resenha de Cleber & Cauan agita o Lago Paranoá neste sábado (11/10)

O pôr do sol mais bonito do Brasil ganhará uma trilha sonora à altura neste sábado (11/10). A dupla Cleber & Cauan retorna a Brasília com o projeto Resenha, em uma edição exclusiva que agitará o Lago Paranoá e emocionará os fãs com muita música boa e energia positiva.

“O nosso projeto Resenha é sempre maravilhoso e esta edição tem tudo pra ser muito especial também. Estamos trazendo muitas surpresas pro nosso público e umas modas pra todo mundo curtir!”, antecipam Cleber & Cauan.

O evento será no Espaço Vista Lago, local de vista privilegiada e atmosfera perfeita para curtir o entardecer com os amigos ou aquele date especial.

Uma década de estrada e sucesso

Mais do que um show, a Resenha Brasília é uma celebração das origens da dupla, que começou a trajetória justamente no DF. Formada pelos amigos de infância em 2010, Cleber & Cauan costumavam tocar em bares da capital e no entorno.

O álbum de lançamento saiu no mesmo ano em que se juntaram, e o primeiro sucesso veio com “Mel nesse trem”, que conta hoje com mais de 13 milhões de visualizações no YouTube.

De “Sonho” a “A Rua é Sua”, os artistas conquistaram multidões com letras que misturam romantismo e alegria. E no repertório do dia 11, não faltarão os grandes sucessos que marcaram a carreira dos artistas, além de hits recentes e momentos de pura conexão entre o palco e a plateia.

Música, vista e vibe boa

A programação da Resenha começa às 16h, com a abertura da casa. O horário perfeito para evitar o calor e acompanhar o pôr do sol no Lago Paranoá.

Além da atração principal, o público curtirá os shows da dupla Max & Luan, donos do álbum “Esqueminha”, e do grupo Papo em Off, que completarão a festa com o ritmo contagiante do pagode.

O evento leva a label oficial de Cleber & Cauan, reconhecida por unir música, descontração e experiências memoráveis.

Mas, atenção! Os últimos ingressos estão à venda, e a procura é grande.

Resenha Brasília, com Cleber & Cauan

Data: 11 de outubro Horário: 16h

Local: Espaço Vista Lago (SCE Sul Trecho 1, Lote 1A, Setor de Clubes Sul – Brasília/DF) – ao lado do RubaiyatAtrações: Cleber & Cauan, Max & Luan e grupo Papo em Off