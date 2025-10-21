“Resenhão da Bahtidão” traz mistura de ritmos e clima de nostalgia com Manu Bahtidão

Com o pôr do sol carioca como cenário, a cantora alagoana Manu Bahtidão gravou, na tarde desta terça-feira (21/10), o projeto “Resenhão da Bahtidão” no Reserva Onze Beach Club, localizado na Praia da Reserva, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, Manu contou que o repertório do show, considerado um “after”, é uma mistura de estilos que refletem sua trajetória pelo país: “Vai ter de tudo um pouquinho. Eu acho que eu sou isso: essa mulher que veio do Norte, do Nordeste, que ama o Sudeste, o Centro-Oeste, o Sul. Eu sou essa mistura, essa brasilidade, essa loucura. E eu quero trazer hoje, nesse repertório aqui para vocês, essa coisa nostálgica. Eu quero curtir!”, disse, empolgada.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Manu mostra seu look para o after na praia do Rio Reprodução: Portal LeoDias Manu Bahtidão no show de Taty Girl Foto: Instagram Gravação DVD Manu Bahtidão Foto: Will Dias/Brazil News Manu Bahtidão Reprodução: Instagram

Manu Bahtidão em entrevista no “Altas Horas” Reprodução: Globo Voltar

Próximo

A cantora revelou ainda que o setlist inclui cinco canções inéditas no estilo “pagonejo”, fusão entre o pagode e o sertanejo: “É uma coisa que eu amo, eu cresci ouvindo, né? Meu irmão… Eu queria muito que ele estivesse aqui, não deu para ele vir. É uma homenagem que eu também quero fazer para ele. Eu cresci junto com meu irmão, ouvindo muito pagode. É a primeira vez que eu vou cantar pagode. E eu espero que a galera curta muito, porque eu amo cantar de tudo”, afirmou.

Manu também comentou sobre sua participação no quadro “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck”, e destacou a dedicação intensa à competição: “Eu tô me matando lá, né? Me dedicando. É muita entrega, é muito esforço. Exige bastante, mas… mas eu tô feliz, tô feliz”, brincou ela.

O evento praiano, que estava previsto inicialmente para quinta-feira (23/10), foi antecipado por conta da agenda dos convidados. Com o mar como pano de fundo e o clima ensolarado após dias de chuva no Rio, Manu encerrou o encontro com bom humor e gratidão: “Olha aí como Deus me abençoou! Os pezinhos de coelho, gente! Tava na minha bolsa e eu falei: ‘Gente, vamos fazer um colar aqui!’. Tô ansiosa! Já vou começar”, celebrou ela, em clima de descontração.