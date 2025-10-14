14/10/2025
Resgate de passageiro na via deixa Linha 2-Verde com operação reduzida

A Linha 2-Verde do Metrô opera com velocidade reduzida na manhã desta terça-feira (14/10) após o resgate de um passageiro na via na altura da estação Sumaré, zona oeste de São Paulo.

Por conta da operação afetada, os trens das Linhas 1-Azul e 3-Vermelha também circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações.

Segundo o Metrô, a ocorrência está em processo de normalização desde as 8h15.

Não há informações sobre a identidade ou o estado de saúde do passageiro que estava na via.

