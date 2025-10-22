respirar,-confiar-e-despertar:-o-caminho-da-calma-segundo-monja-coen

Monja Coen, referência no Zen Budismo e voz ativa quando o assunto é espiritualidade e autoconhecimento, refletiu sobre os desafios emocionais da vida moderna em entrevista ao Metrópoles. A religiosa destacou a importância de reconhecer as próprias emoções e buscar apoio quando necessário, especialmente diante de problemas como ansiedade, depressão e sensação de vazio.

“Perceba o que está acontecendo, sinta em seu corpo, em sua respiração. Converse com pessoas confiáveis e supere as dificuldades. Pode precisar de tratamento especializado. Pessoas confiáveis podem nos ajudar a perceber melhor o caminho”, afirmou.

Para ela, “cultivar a calma” é uma prática diária, possível mesmo em ambientes de trabalho tensos e competitivos. O ponto de partida é simples: a respiração consciente. A técnica, segundo a líder espiritual, é uma ferramenta poderosa para retomar o foco e o equilíbrio, ajudando a transformar situações de estresse em oportunidades de crescimento interior.

Ao ser questionada sobre o maior desafio da humanidade, Monja Coen foi direta:

“Despertar para o essencial, para o invisível aos olhos e sensível ao espírito.”

Para ela, esse despertar é individual e coletivo, uma necessidade urgente em tempos de excesso de informação e falta de conexão genuína. Ela abordará esses e outros temas no próximo Metrópoles Talks, que acontece em Brasília, no dia 31 de outubro.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

