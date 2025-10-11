Respirar errado afeta o sono, o foco e até a imunidade, afirma médica

Você faz isso mais de 20 mil vezes por dia, sem pensar. Mas, e se te disserem que está fazendo errado? A forma como você respira — sim, algo tão básico e automático — pode estar sabotando sua saúde, sono, energia e até a mente.

Leia também

“A respiração correta existe, sim, e ela importa muito mais do que imaginamos”, afirma a médica infectologista Simone Sena Fernandes, do Dr. Consulta. Segundo ela, o padrão mais saudável e eficiente é a respiração nasal e diafragmática, aquela em que o ar entra pelo nariz e o movimento vem do diafragma, fazendo o abdômen se expandir. Mas essa não é a forma como a maioria das pessoas respira no dia a dia.

Clique aqui para seguir o canal do Metrópoles Vida&Estilo no WhatsApp

“O nariz é nosso filtro natural, regula a temperatura, umidifica e protege os pulmões. Quando respiramos pela boca, especialmente de forma crônica, abrimos portas para infecções, distúrbios do sono, cansaço constante e até alterações no desenvolvimento de crianças“, alerta a médica.

O corpo até se adapta em situações específicas, como durante atividades físicas, quando a demanda por oxigênio aumenta e a respiração se acelera. Mas viver em modo “boca aberta” ou com respiração curta e superficial, como em momentos de estresse, é outra história. “Isso piora a ansiedade, a qualidade do sono e interfere até no foco e na produtividade”, diz Simone.

Reserve alguns minutos do seu dia para respirar de forma consciente

É possível reaprender a respirar de forma saudável

A boa notícia é que dá para reaprender a respirar — e os benefícios aparecem rápido. Técnicas simples, como a respiração diafragmática ou o método 4-4-8 (inspire em quatro segundos, segure por quatro, expire em oito), ajudam a acalmar o sistema nervoso e melhorar o estado mental.

“Elas fazem parte, inclusive, das Práticas Integrativas e Complementares (PICS) reconhecidas pela OMS e pelo Ministério da Saúde. São usadas em meditação, yoga, esportes e até na recuperação pós-Covid”, explica.

À noite, o impacto da respiração fica ainda mais evidente. Ronco e apneia obstrutiva do sono (AOS) ocorrem quando há obstrução das vias aéreas durante o sono, levando à interrupção da respiração e à fragmentação do descanso.

Segundo consenso da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a AOS está associada a riscos cardiovasculares, metabólicos e neurocognitivos, além de afetar diretamente a qualidade de vida. “A respiração nasal adequada e o fortalecimento da musculatura orofaríngea (técnicas utilizadas na reabilitação desses pacientes com distúrbios respiratórios) são estratégias preventivas importantes”, ressalta a especialista.

Mas não é preciso fazer grandes mudanças para respirar melhor. Simone sugere cinco passos simples:

Respire pelo nariz sempre que possível. “Isso protege os pulmões e melhora a oxigenação”, afirma Simone. Pratique respiração diafragmática. Deite-se ou sente-se confortavelmente e observe o movimento do abdômen, não do peito. Reserve minutos para respirar conscientemente. Técnicas como respiração lenta (cinco a sete ciclos por minuto) ajudam a reduzir o estresse. Cuide da higiene do sono. Evite álcool, mantenha uma rotina regular e procure avaliação médica se houver roncos ou pausas respiratórias. Associe respiração à atividade física. Caminhar, alongar ou praticar yoga com atenção à respiração potencializa os benefícios.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

O bem-estar é fundamental para uma vida plena e satisfatória

Getty Images 2 de 8

Ele abrange aspectos físicos, mentais e sociais

Getty Images 3 de 8

Faça substituições inteligentes na dieta para comer mais saudável

Getty Images 4 de 8

Praticar atividade física é essencial

Getty Images 5 de 8

Ele permite que as pessoas vivam de forma mais equilibrada, saudável e feliz

Getty Images 6 de 8

O bem-estar contribui para a prevenção de doenças e melhora a qualidade do sono

Getty Images 7 de 8

Pessoas com bem-estar emocional tendem a desenvolver relações interpessoais mais satisfatórias

Getty Images 8 de 8

Uma alimentação saudável, rica em nutrientes e equilibrada, fornece ao corpo os elementos necessários para um funcionamento adequado

Getty Images