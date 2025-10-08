Restaurante do chef Henrique Fogaça desaba após explosão de gás no Centro de SP

Uma explosão provocada por vazamento de gás atingiu parte do restaurante Jamile, do chef Henrique Fogaça, na tarde desta quarta-feira (8/10), na região da Bela Vista, Centro de São Paulo. O incidente resultou no desabamento parcial da estrutura do local, situado na Rua 13 de Maio, nº 647, segundo informações confirmadas pelo Corpo de Bombeiros.

Equipes de resgate trabalham intensamente desde o início da tarde. Pelo menos seis pessoas ficaram presas sob os escombros. Quatro delas já foram retiradas e encaminhadas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) a unidades de saúde próximas, entre elas a UPA Vergueiro, UPA Vila Mariana, o Pronto-Socorro São Paulo e o Hospital Salvalus. Ainda não há detalhes sobre a gravidade dos ferimentos.

Mais de dez viaturas participam da ocorrência, com reforço da Polícia Militar (PM), Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), Defesa Civil e helicóptero Águia, que auxilia na operação.

Imagens feitas no local mostram cadeiras e destroços espalhados na parte superior do imóvel, indicando que o colapso ocorreu internamente. A área foi isolada para evitar novos acidentes.

O restaurante, comandado por Henrique Fogaça, conhecido por integrar o time de jurados do programa “MasterChef Brasil”, exibido pela Band, é um dos mais tradicionais do Bixiga, bairro famoso por suas cantinas e gastronomia italiana.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) declarou: “O Corpo de Bombeiros foi acionado para ocorrência de desabamento da estrutura de um estabelecimento comercial, na tarde desta quarta-feira (8), na Rua 13 de Maio, Bela Vista, região central da Capital. Sete viaturas estão empenhadas no resgate das vítimas, com apoio do helicóptero Águia. Quatro pessoas já foram resgatadas. As equipes seguem trabalhando na retirada de outras duas que ainda estão sob os escombros.”

As causas exatas da explosão ainda estão sendo apuradas. Técnicos da Defesa Civil e peritos do Instituto de Criminalística devem analisar a estrutura do prédio após o término do resgate.