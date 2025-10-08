restaurante-onde-teto-desabou-estava-regularizado,-diz-prefeitura

A Prefeitura de São Paulo informou que o restaurante Jamile, onde aconteceu um desabamento que matou uma funcionária, nesta quarta-feira (8/10), possuía licença de funcionamento válida. O alvará foi emitido em 2022.

O restaurante fica localizado na Rua Treze de Maio, no Bixiga, região central da capital paulista. Além da funcionária morta, outras cinco pessoas ficaram feridas. Todas trabalhavam no local, que estava fechado para clientes no momento do acidente.

A prefeitura informou ainda que o Jamile funcionava com licença sanitária vigente emitida pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) também está dentro da validade.

A Defesa Civil interditou o imóvel devido ao risco de colapso. As estruturas vizinhas não foram afetadas.

Leia também

Desabamento em restaurante

O mezanino do restaurante Jamile desabou no bairro do Bixiga, na região central da capital paulista.

Inicialmente, houve suspeita de que o incidente foi causado por uma explosão de gás. Os bombeiros, no entanto, informaram que não houve explosão antes da queda da estrutura.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro.

Cinco pessoas ficaram feridas e foram retiradas do local. Uma mulher morreu.

Além disso, duas pessoas foram socorridas com abalo psicológico.

A cozinha é comandada pelo chef Henrique Fogaça, um dos jurados do reality show Master Chef. O chef de cozinha manifestou sua solidariedade integral às vítimas e a seus familiares e reforçou que não é sócio do local.

Em nota, o restaurante assegurou que está colaborando com os órgãos públicos competentes para o esclarecimento dos fatos.

“Expressamos nossa solidariedade e profundo respeito aos nossos colaboradores e seus familiares. Estamos inteiramente comprometidos em oferecer todo o suporte necessário neste momento.”

A Comgás descartou vazamento de gás no estabelecimento. Em nota, a concessionária disse que foi informada sobre o incidente pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e deslocou equipes preventivamente para fechar a instalação.

“Até o momento, não existe correlação do gás com o incidente. A empresa lamenta o episódio e segue a disposição das autoridades e do cliente para colaborar com a apuração das causas da ocorrência”, comunicou a distribuidora.

No entanto, o Corpo de Bombeiros reforçou que apenas a perícia poderá solucionar as causas do acidente.