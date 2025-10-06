Retirada de pinheiros: Jardim Botânico reabre somente no fim de semana

O Jardim Botânico de Brasília (JBB) reabriu para visitações, mas somente aos fins de semana, das 9h às 17h, com entrada é permitida até as 16h30. A reabertura aconteceu no último sábado (4/10).

O parque estava fechado desde o dia 30 de setembro para a retirada de pinheiros que causavam risco aos visitantes.

O espaço, que antes funcionava de terça a domingo, abrindo inclusive em feriados, por enquanto só estará disponível para visitações aos sábados e domingos, nos mesmo horários usuais.

Leia também

O preço dos ingressos também permanece o mesmo, com um valor fixo de R$ 5 por pessoa. Crianças de até 12 anos, pessoas com algum tipo de deficiência e maiores de 60 anos não pagam.

Vale lembrar que o pagamento é feito via Pix, dinheiro ou cartão de débito – não são aceitas transações por cartão de crédito.

Parque fechado

O Jardim Botânico foi fechado no dia 30 de setembro para a retirada dos pinheiros, que estavam presentes no local desde a década de 1970.

A retirada das plantas foi necessária para garantir a segurança dos visitantes e manter a qualidade do bioma da região, já que os pinheiros são árvores exóticas originárias do Norte, ou seja, não são apropriadas para o tipo de solo do Cerrado, causando diversos problemas.

Além disso, as folhas e a resina dos pinheiros são altamente inflamáveis, o que aumenta o risco de incêndios florestais. Por causa disso, elas se tornaram invasoras, crescendo rápido e correndo risco de cair.

Casos parecidos já levaram à remoção da espécie em outras cidades do Brasil e, recentemente, no Parque da Cidade, em Brasília.