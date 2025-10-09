Réu no caso Marielle pede a Moraes para implantar prótese dentária

Acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o ex-deputado federal Chiquinho Brazão pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para deixar a prisão domiciliar, em 27 de outubro, a fim de realizar consulta odontológica para finalizar instalação de prótese dentária.

Brazão explica no pedido que iniciou o tratamento com as próteses provisórias e o profissional responsável prescreveu a continuidade da intervenção odontológica para substituição por próteses definitivas. A previsão é que o procedimento comece às 8h30 e perdure até 13h.

O pedido se estende, ainda, para uma nova consulta, destinada à finalização do tratamento, para 10 de novembro, às 9h.

“Em virtude de as próteses definitivas serem confeccionadas por laboratório especializado externo, levando um tempo médio estimado de 2 semanas para sua conclusão, o tratamento somente poderá continuar no dia 10/11/2025, às 9h, quando serão efetivamente concluídas as substituições”, diz a defesa de Chiquinho.

O ex-deputado também informou que tem continuado com as malhações autorizadas pelo ministro, que contam com o acompanhamento de um personal trainer. Em prisão domiciliar por motivos de saúde, Brazão diz ter uma rotina de treinos com o profissional ao menos três vezes por semana.