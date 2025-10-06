Reunião de Lula e Trump teve tom “amistoso” e durou 30 minutos

A reunião por videoconferência entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o norte-americano Donald Trump teve um tom “amistoso” e durou cerca de 30 minutos, segundo informações do Palácio do Planalto. A conversa aconteceu às 10h30 desta segunda-feira (6/10).
“O presidente Lula descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente. Recordou que o Brasil é um dos três países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços. Solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras”, diz comunicado do Planalto.
Veja as fotos
Leia Também
Ainda segundo informações oficiais, os líderes acordaram encontrar-se pessoalmente em breve. “O presidente Lula aventou a possibilidade de encontro na Cúpula da Asean, na Malásia; reiterou convite a Trump para participar da COP30, em Belém (PA); e também se dispôs a viajar aos Estados Unidos”, diz a nota.
O diálogo acontece em um contexto marcado pelo aumento de tarifas determinado pelo governo de Trump, que elevou em 50% as taxas aplicadas aos produtos brasileiros destinados ao mercado dos Estados Unidos. A medida veio como um protesto contra a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo Trump, trata-se de uma “caça às bruxas”.
A reaproximação dos dois países teve início após a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, quando Lula e Trump se cumprimentaram rapidamente nos bastidores e manifestaram o desejo de manter contato.