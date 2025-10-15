15/10/2025
Reunião entre Brasil e EUA sobre tarifaço e sanções acontece nesta quinta (16), diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (15/10) que a reunião entre representantes dos governos do Brasil e dos Estados Unidos acontecerá nesta quinta-feira (16/10). O tema do encontro será o tarifaço imposto por Washington a produtos brasileiros e as sanções aplicadas a autoridades brasileiras.

Participarão do encontro o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Lula fez o anúncio da reunião durante um evento em comemoração ao Dia do Professor. O intuito do evento era a abertura do sistema de solicitação da “Carteira Nacional Docente do Docente (CNDB)”.

O governo brasileiro está em tratativas para essa reunião desde que o tarifaço entrou em vigor, em 6 de agosto. Trata-se de uma sobretaxa de 50% aplicada a cerca de 36% dos produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos justificou a decisão apontando supostos desequilíbrios comerciais e motivos políticos, como críticas ao processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e às limitações à liberdade de expressão de cidadãos americanos.

