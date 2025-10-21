21/10/2025
Review: Ninja Gaiden 4 marca o retorno épico de Ryu Hayabusa em um mundo cyberpunk

Após 13 anos, franquia clássica de ação renasce com visual futurista e parceria entre Team Ninja e PlatinumGames

Depois de mais de uma década de silêncio, o lendário ninja Ryu Hayabusa está de volta — mas desta vez, ele não luta sozinho. Ninja Gaiden 4, desenvolvido pela Team Ninja em parceria com a PlatinumGames e publicado pela Xbox Game Studios, representa não apenas o renascimento da franquia, mas também uma evolução ousada para um novo público.

Reprodução/Portal do Nerd

 Um novo mundo, o mesmo sangue ninja

Treze anos após Ninja Gaiden 3, a saga retorna totalmente reinventada: um universo futurista e distorcido pelo caos, onde o aço das katanas se mistura ao brilho neon do cyberpunk. A jogabilidade mantém o ritmo frenético que consagrou a série, mas agora com novos personagens jogáveis e mecânicas cinematográficas de combate.

Jogabilidade e inovação

O game equilibra o DNA clássico da franquia — precisão, dificuldade e combate visceral — com o estilo ágil e estilizado da PlatinumGames. O resultado é uma fusão explosiva entre técnica e espetáculo visual, elevando o gênero hack’n slash a um novo patamar.

Um retorno para marcar época

Ninja Gaiden 4 é mais do que um revival: é uma redefinição moderna de uma lenda. Com trilha sonora pulsante, ambientação sombria e um enredo que mistura honra, vingança e tecnologia, o título promete agradar tanto os fãs antigos quanto uma nova geração de jogadores.

Fonte: Portal do Nerd
