Review: Star Wars Outlaws oferece experiência inédita no Nintendo Switch 2, apesar das perdas gráficas

O aguardado Star Wars Outlaws, desenvolvido pela Massive Entertainment e publicado pela Ubisoft, finalmente chegou ao Nintendo Switch 2. O game, que se passa entre O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi, apresenta a história de Kay Vess e seu parceiro Nix, dois foras da lei tentando realizar o maior roubo da galáxia.

Lançado inicialmente para PS5, Xbox Series X/S e PC, o título é o primeiro jogo de mundo aberto da franquia Star Wars — e sua adaptação para o console da Nintendo traz uma experiência diferente, mas ainda imersiva.

⭐ História e ambientação – ★★★★

A narrativa de Outlaws aposta em um lado pouco explorado da saga: o submundo do crime galáctico. Kay Vess e Nix vivem fugindo de um sindicato criminoso e enfrentam o Império, que age como uma espécie de “polícia intergaláctica”, em uma estrutura semelhante à de GTA.

O jogo acerta em ambientação e atmosfera, com planetas cheios de vida, cantinas movimentadas e uma boa variedade de missões. No entanto, a protagonista carece de profundidade emocional, o que impede o jogador de criar o mesmo vínculo obtido com personagens como Han Solo ou Jyn Erso (Rogue One).

Mesmo assim, a imersão é mantida pela liberdade de exploração e pelas expansões incluídas na edição do Switch — Wild Card e A Pirate’s Fortune — que ampliam o conteúdo e garantem longevidade à experiência.

🎮 Jogabilidade – ★★★★

A jogabilidade no Nintendo Switch 2 é surpreendentemente fluida. Mesmo com uma leve curva de adaptação, especialmente no modo portátil, o game mantém boa responsividade e precisão nos comandos.

O destaque fica para o uso do gyro aiming (mira com sensor de movimento), que compensa as limitações dos thumbsticks e torna os combates em terceira pessoa mais precisos. Além disso, o jogo aproveita recursos híbridos do console, como toque na tela e sensores de movimento, trazendo um toque de exclusividade à experiência.

Apesar de algumas diferenças em relação aos controles tradicionais de PS5 e Xbox, a curva de aprendizado é rápida e a imersão se mantém.

🖼️ Gráficos – ★★★

É aqui que o Outlaws no Switch 2 entrega o seu ponto mais sensível. O jogo apresenta queda notável na qualidade de texturas, sombras e resolução, além de redução na densidade de elementos nos cenários.

No entanto, a direção de arte foi bem preservada, e o uso do ray tracing em iluminação e reflexos ajuda a manter a profundidade das cenas. A performance é estável, sem quedas bruscas de FPS, e a experiência geral é bem otimizada, considerando as limitações do hardware da Nintendo.

Jogadores mais exigentes visualmente podem se frustrar, mas quem busca diversão e imersão narrativa encontrará uma adaptação sólida.

💰 Preço e versões

O jogo está disponível no Brasil por:

R$ 349,99 (edição básica)

R$ 649,99 (edição Ultimate)

R$ 299,00 (edição Gold na loja da Nintendo)

⚖️ Vale a pena? – ★★★★

Sim — especialmente se você é fã do universo Star Wars e quer experimentar uma aventura completa e bem adaptada no Switch 2.

Apesar das perdas gráficas, Star Wars Outlaws mantém jogabilidade sólida, narrativa envolvente e performance estável, entregando uma das experiências mais ousadas e imersivas disponíveis no console.

🎯 Veredito: Uma ótima adição à biblioteca do Switch 2. Menos brilho gráfico, mas muita diversão e liberdade galáctica.

Nota final:

⭐ História e Ambientação – 4/5

⭐ Gráficos – 3/5

⭐ Jogabilidade – 4/5

⭐ Vale a pena? – 4/5

