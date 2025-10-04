Revolta total: após ser expulso, jogador dá tapa no rosto de rival na Série B

O zagueiro Edson, do Botafogo-SP, foi protagonista de um episódio polêmico na partida contra o Coritiba, válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após ser expulso por uma cotovelada em Gustavo Coutinho, do time paranaense, Edson partiu em direção ao lateral Zeca e desferiu um tapa no rosto do adversário, gerando tumulto em campo. A agressão ocorreu logo após a apresentação do cartão vermelho, sendo necessária a intervenção de jogadores de ambas as equipes para evitar uma confusão maior.

Na súmula, o árbitro Jonathan Pinheiro detalhou que Edson foi expulso por uso de força excessiva fora da disputa da bola e relatou o tapa, citando o tumulto gerado pela atitude do defensor do Botafogo-SP. O caso pode resultar em denúncia contra Edson no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o que pode ampliar o período de suspensão do jogador por conduta antiesportiva.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Edson, do Botafogo-SP, deu um tapa no rosto de Zeca, do Coritiba, após ser expulso / Reprodução: Ge e ESPN Edson, do Botafogo-SP, deu um tapa no rosto de Zeca, do Coritiba, após ser expulso / Reprodução: Ge e ESPN Edson, do Botafogo-SP, deu um tapa no rosto de Zeca, do Coritiba, após ser expulso / Reprodução: Ge e ESPN Voltar

Próximo

O episódio de agressão protagonizado por Edson, do Botafogo-SP, durante a partida contra o Coritiba pela Série B de 2025, reviveu lembranças de um incidente semelhante envolvendo o jogador no mesmo estádio em 2017. Naquela ocasião, atuando pelo Bahia, Edson foi expulso após troca de agressões com o atacante Kleber, do Coritiba, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Kleber “Gladiador” e Edson acabaram tomando punições após a confusão.

Em campo, o Coritiba foi superior e venceu o Botafogo-SP por 2 a 0 no Couto Pereira, com gols de Gustavo Coutinho e Iury Castilho. Com o resultado, o Coritiba retomou a liderança da Série B, alcançando 53 pontos, enquanto o Botafogo-SP permaneceu na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 29 pontos, e segue em um jejum de seis jogos sem vitória na competição.