Rezende, ex de Virginia, se envolve em acidente com moto no Paraná. Veja vídeo

O influenciador Rezende, ex-namorado de Virginia Fonseca, se envolveu em um acidente na cidade de Londrina, no Paraná, no último sábado (4/10). O youtuber chocou seu carro, uma BMW X, com uma mulher que dirigia uma moto Honda Biz e acabou derrubando-a.
A mulher foi atendida no local e levada ao hospital com uma lesão no quadril. Rezende não se feriu no acidente.
Veja as fotos
Leia Também
A assessoria do influenciador confirmou o acidente em contato com o SBT, deixando claro que Rezende prestou toda assistência necessária à vítima.
Rezende é dono do canal de YouTube rezendeevil, que conta com quase 34 milhões de inscritos, onde publica vídeos voltados ao público infanto-juvenil. Foram nas gravações do youtuber que Virginia Fonseca passou a dar seus primeiros passos na web.