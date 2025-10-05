Rezende, ex de Virginia, se manifesta após atropelar mulher no Paraná

O influenciador Rezende, ex-namorado de Virgínia Fonseca, se pronunciou neste domingo (5/10) sobre o acidente de trânsito ocorrido na última terça-feira (30/9), em Londrina (PR). Câmeras de segurança registraram o momento em que o youtuber atropela uma motociclista ao fazer uma curva.

Segundo Rezende, logo após a batida ele desceu do carro para prestar socorro à vítima, como mostram as filmagens do momento. O criador de conteúdo, que soma mais de 30 milhões de inscritos, dirigia uma BMW X avaliada em cerca de R$ 730 mil. A motociclista pilotava uma Honda Biz e sofreu apenas escoriações leves e dores pela queda, de acordo com ele.

Rezende atropelou uma motociclista enquanto passava por um cruzamento

Rezende

Virginia e Rezende

“Na hora que aconteceu colisão, ela perdeu o equilíbrio e caiu. Eu parei o carro e desci. Graças a Deus há várias câmeras e viram que eu parei e prestei socorro. Em nenhum momento eu fui ver o meu carro, não me interessa o meu carro. Só queria ver como ela estava”, relatou.

O influencer destacou que a colisão ocorreu por volta das 10h, quando ele saía da academia, e relacionou o acidente à falta de sinalização em rotatórias da cidade. “Aqui em Londrina tem muita rotatória, e algumas delas não possuem sinalização, como essa onde aconteceu. Constantemente você vê quase batidas ali”, declarou.

Ele explicou ainda como se deu a dinâmica do impacto e alegou que nenhum dos envolvidos estava em alta velocidade: “Eu estava vindo da via do meio, são três vias, e uma moto estava vindo na via externa. A moto foi reto, eu estava saindo e acabou pegando. Eu nem tive tempo de reação.”