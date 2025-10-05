Rezende se pronuncia e culpa falta de sinalização em rotatória após acidente

Rezende veio à público explicar o que ocorreu em um acidente de trânsito ao qual se envolveu na última terça-feira (30/9) na cidade de Londrina, no Paraná. O influenciador explicou que a batida com a moto, uma Honda Biz, que era conduzida por uma mulher, ocorreu devido a falta de sinalização adequada em uma rotatória da cidade. O youtuber ainda deixou claro que prestou os devidos cuidados à vítima.

O youtuber explicou que acontecem, de forma rotineira, “quase” acidentes na região onde ocorreu a batida. Ainda segundo Rezende, o fato costuma se repetir em diversas regiões da cidade que também possuem rotatórias.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Rezende, ex-namorado de Virginia, se envolveu em acidente em Lodrina (PR) / Reprodução Rezende, ex-namorado de Virginia, se envolveu em acidente em Lodrina (PR) / Reprodução Virginia e Rezende namoraram entre 2018 e 2020 (Redes Sociais) Virginia e Rezende namoraram entre 2018 e 2020 (Redes Sociais) Voltar

Próximo

O influenciador também deixou claro que logo após a batida, parou o carro e prestou assistência à vítima. Rezende esperou até que os socorristas chegassem para realizar o devido atendimento.

O youtuber informou que paramédicos analisaram a vítima e constataram que nenhuma lesão mais grave havia ocorrido, apenas dores e algumas escoriações. Rezende também explicou que após a mulher ser levada ao hospital ele pediu que sua assessora acompanhasse o atendimento.

No hospital, foi informado que a mulher já havia recebido alta com algumas escoriações leves.