09/10/2025
Universo POP
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”

“Ricaços” vão pagar o imposto que merecem no Brasil, diz Lula

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“ricacos”-vao-pagar-o-imposto-que-merecem-no-brasil,-diz-lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a falar sobre a derrubada da Medida Provisória nº 1.303/2025, a MP do IOF, na tarde desta quinta-feira (9/10), durante um evento na Bahia. De acordo com o petista, em “questão de dias”, os bilionários brasileiros vão pagar o imposto “que eles merecem”.

“Se um trabalhador pode pagar 27,5% [de Imposto de Renda], por que que um ‘ricaço’ não pode pagar 18? Ainda fizemos acordo para 12, eles não quiseram pagar. Eles podem saber que é uma questão de dias: eles vão pagar o imposto que merecem aqui no Brasil”, declarou Lula na inauguração da nova fábrica de veículos elétricos e híbridos da BYD Brasil, em Camaçari (BA).

Segundo o presidente, a retirada de pauta da matéria na Câmara, que ocorreu nessa quarta-feira (8/10) e fez com que o texto perdesse a validade, foi “triste”. A MP estabelecia medidas para aumentar a arrecadação do governo como alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Leia também

“Ontem, por exemplo, foi triste, porque uma parte do Congresso Nacional votou contra a taxação que a gente queria fazer dos bilionários desse país, daqueles que ganham muito e pagam pouco”, afirmou o chefe do Executivo no mesmo evento.

Mais cedo, durante entrevista à rádio Piatã FM, da Bahia, o presidente falou que a derrubada da MP representa uma “derrota” para os brasileiros, e não para o governo. Ele também afirmou que deve reunir membros do governo na próxima semana para discutir alternativas para reverter a perda arrecadatória.

Com a derrubada da MP, a estimativa é de que a derrota tenha impacto de R$ 46,5 bilhões no Orçamento federal até 2026.

Entenda

Em junho, o Congresso Nacional derrubou o decreto presidencial que elevava o IOF, episódio que elevou as tensões entre o Executivo e o Legislativo. O caso chegou a ir ao Supremo Tribunal Federal (STF), que restabeleceu parcialmente o decreto, assegurando a arredação prevista na MP.

Em resposta, o governo enviou uma nova proposta para compensar a perda de arrecadação.

Na terça-feira (7/10), a MP foi aprovada na comissão mista, com um resultado apertado: 13 votos a favor e 12 contrários.

A previsão de arrecadação, que era de R$ 20 bilhões em 2026, cairia para cerca de R$ 17 bilhões.

O governo queria taxar em 18% a receita de jogos, mas o relator Carlos Zarattini (PT-SP) manteve a alíquota de 12%, reduzindo a arrecadação prevista em R$ 1,7 bi em 2026. O Executivo também queria cobrar 5% de IR sobre LCI, LCA, LH, CRI, CRA e debêntures a partir de 2026, mas a comissão manteve isenção total, reduzindo a arrecadação em R$ 2,6 bi.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost