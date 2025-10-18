18/10/2025
Ricardo Teodoro celebra parceria com Cauã Reymond e sucesso em “Vale Tudo”: “Feliz por tudo”

A repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, acompanhou o encontro do elenco de Vale Tudo no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, onde os atores se reuniram para assistir ao último capítulo do remake da novela. Entre eles estava Ricardo Teodoro, intérprete de Olavo Jardim, o Olavinho, parceiro de trambiques de César, vivido por Cauã Reymond. Durante a conversa, o ator falou sobre sua primeira experiência na TV Globo, a recepção do público e a amizade que nasceu dentro e fora das câmeras.

Ricardo contou que deixa o projeto satisfeito com o resultado e esperançoso quanto aos próximos passos da carreira. “Saio com o pensamento positivo, de tudo o que aconteceu. Feliz por tudo o que rolou… e é isso. Minha primeira novela na Globo, espero que venham muito mais, e acho que o saldo foi positivo”, afirmou.

Com o fim da trama, ele também refletiu sobre o carinho que tem recebido nas ruas e nas redes sociais: “Eu sinto assim que, quando saio, as pessoas falam o nome do personagem sempre com sorriso no rosto e isso é muito gratificante, né. Muita gente falando que gostaria de ter uma amizade como César e Olavo. Eu acho que isso é um símbolo bonito. Porque de alguma forma são dois trambiqueiros, né. Eles fizeram muitas coisas erradas na novela. Mas eu acho que a amizade superou essas ideias das coisas que eles faziam. E isso é muito bonito. Porque a gente está vivendo um mundo tão individualista, com tão poucas amizades verdadeiras, que é quase como se fosse as pessoas pedindo um amigo como o César e o Olavo são, sabe.”

Sobre a química em cena e o vínculo com Cauã Reymond, o ator explicou que tudo aconteceu de forma espontânea. “Eu acho que aconteceu naturalmente como tem que ser, né. Tanto que a minha amizade com o Cauã aconteceu de maneira natural. E com certeza isso fez total sentido. Fez ter esse resultado que as pessoas viram aí nesses 7 meses de novela”, disse.

Ricardo também comentou a surpresa de ser reconhecido pelo humor em um papel tão diferente de seus trabalhos anteriores. “Cara, é muito novo isso pra mim. É muito novo isso. É engraçado até, porque eu acabei de fazer um filme chamado “Baby”, né, que é um filme extremamente dramático, e eu ganho o prêmio lá em Canne que me credencia para fazer a novela. Aí de alguma forma inconscientemente queria me distanciar um pouco desse personagem que eu fiz. E aí veio essa coisa cômica e estou muito feliz assim. Estou com esse recurso, que me apareceu.”

Com o fim de Vale Tudo, Ricardo Teodoro encerra um ciclo marcante na carreira, consolidando-se como um dos novos rostos da teledramaturgia nacional.

