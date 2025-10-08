08/10/2025
Universo POP
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA

Ricardo Teodoro fala da química com Reymond e sucesso após Vale Tudo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ricardo-teodoro-fala-da-quimica-com-reymond-e-sucesso-apos-vale-tudo

O ator Ricardo Teodoro marcou presença no Festival do Rio 2025 e conversou com a coluna Fábia Oliveira sobre sua trajetória e o sucesso após viver Olavinho em Vale Tudo, novela das nove da Globo.

Acostumado aos palcos, Ricardo lembrou do início da carreira no teatro e refletiu sobre as diferenças entre TV e cinema:

“Eu comecei no teatro… Fiz algumas participações em novelas, faço filme e depois me colocam em uma novela de ponta a ponta, do começo ao fim. No cinema tem diferença da novela, porque na novela a gente faz 10, 12, 14 cenas de uma vez. O cinema tem uma coisa mais artesanal, preparação, é linguagem diferente”, contou ele.

Leia também

Em meio ao fim de Vale Tudo, Ricardo Teodoro está prestes a estrear no filme Salve Rosa, previsto para dia 23 de outubro nos cinemas. Sobre o novo personagem, o ator destacou a distância em relação ao Olavinho que conquistou o público em horário nobre.

4 imagensVale Tudo: dançarina de pole dance, Lis Lopes grava cenas com Cauã Reymond e Ricardo Teodoro Ricardo Teodoro, ator de Baby, foi premiado em CannesCésar (Cauã Reymond) fez o parto de um bebê reborn em Vale Tudo.Fechar modal.1 de 4

Ricardo Teodoro

Reproduçaõ/Instagram2 de 4

Vale Tudo: dançarina de pole dance, Lis Lopes grava cenas com Cauã Reymond e Ricardo Teodoro

Arquivo Pessoal3 de 4

Ricardo Teodoro, ator de Baby, foi premiado em Cannes

Divulgação4 de 4

César (Cauã Reymond) fez o parto de um bebê reborn em Vale Tudo.

Reprodução/TV Globo.

“É muito diferente [os personagens]. Primeiro que ele [personagem do filme] mora em mansão, na Barra da Tijuca. É um personagem emergente, que consegue conquistar as coisas, e mostra uma família negra dentro de um condomínio na Barra. É um homem de família. O Olavo é um trambiqueiro”, disse, comparando.

Sucesso em Vale Tudo

O sucesso em Vale Tudo ainda rende reconhecimento nas ruas: “A ideia de você estar fazendo uma novela que atinge 40 milhões de brasileiros… Você sai de casa e é quase inevitável alguém não falar do seu personagem. É tudo muito novo ainda pra mim, mas eu tô feliz, porque é sinal de sucesso. Se o personagem cresceu, é sinal que o público está gostando”.

Ricardo também comentou a parceria com Cauã Reymond, que interpretou ao seu lado na trama: “Cauã é um grande amigo. Acho que a gente transpassou a parceria em cena. As pessoas conseguiram perceber isso. A novela é uma obra aberta: quando a autora viu que a gente foi conseguindo essa parceria em cena, uma química boa, foram chegando mais cenas, mais possibilidades, e a gente foi abraçando”, falou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost