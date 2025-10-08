Ricardo Teodoro fala da química com Reymond e sucesso após Vale Tudo

O ator Ricardo Teodoro marcou presença no Festival do Rio 2025 e conversou com a coluna Fábia Oliveira sobre sua trajetória e o sucesso após viver Olavinho em Vale Tudo, novela das nove da Globo.

Acostumado aos palcos, Ricardo lembrou do início da carreira no teatro e refletiu sobre as diferenças entre TV e cinema:

“Eu comecei no teatro… Fiz algumas participações em novelas, faço filme e depois me colocam em uma novela de ponta a ponta, do começo ao fim. No cinema tem diferença da novela, porque na novela a gente faz 10, 12, 14 cenas de uma vez. O cinema tem uma coisa mais artesanal, preparação, é linguagem diferente”, contou ele.

Em meio ao fim de Vale Tudo, Ricardo Teodoro está prestes a estrear no filme Salve Rosa, previsto para dia 23 de outubro nos cinemas. Sobre o novo personagem, o ator destacou a distância em relação ao Olavinho que conquistou o público em horário nobre.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Ricardo Teodoro

Reproduçaõ/Instagram 2 de 4

Vale Tudo: dançarina de pole dance, Lis Lopes grava cenas com Cauã Reymond e Ricardo Teodoro

Arquivo Pessoal 3 de 4

Ricardo Teodoro, ator de Baby, foi premiado em Cannes

Divulgação 4 de 4

César (Cauã Reymond) fez o parto de um bebê reborn em Vale Tudo.

Reprodução/TV Globo.

“É muito diferente [os personagens]. Primeiro que ele [personagem do filme] mora em mansão, na Barra da Tijuca. É um personagem emergente, que consegue conquistar as coisas, e mostra uma família negra dentro de um condomínio na Barra. É um homem de família. O Olavo é um trambiqueiro”, disse, comparando.

Sucesso em Vale Tudo

O sucesso em Vale Tudo ainda rende reconhecimento nas ruas: “A ideia de você estar fazendo uma novela que atinge 40 milhões de brasileiros… Você sai de casa e é quase inevitável alguém não falar do seu personagem. É tudo muito novo ainda pra mim, mas eu tô feliz, porque é sinal de sucesso. Se o personagem cresceu, é sinal que o público está gostando”.

Ricardo também comentou a parceria com Cauã Reymond, que interpretou ao seu lado na trama: “Cauã é um grande amigo. Acho que a gente transpassou a parceria em cena. As pessoas conseguiram perceber isso. A novela é uma obra aberta: quando a autora viu que a gente foi conseguindo essa parceria em cena, uma química boa, foram chegando mais cenas, mais possibilidades, e a gente foi abraçando”, falou.