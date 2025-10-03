Ricardo Waddington retorna à Globo após dois anos

Após dois anos de sua saída, Ricardo Waddington está de volta à TV Globo. O veterano diretor, que deixou o cargo de direção de Entretenimento em 2023 e foi substituído por Amauri Soares, retoma suas atividades na emissora para comandar novos projetos.

Segundo apuração da coluna Fábia Oliveira, Waddington será responsável pela direção da próxima novela de João Emanuel Carneiro, autor de novelas como Avenida Brasil (2012), Todas as Flores (2022) e Mania de Você (2024).

O novo projeto do novelista deve substituir a trama de Walcyr Carrasco no horário nobre ainda sem data para ir ao ar, segundo informações da Folha de São Paulo,

Procurada pela coluna, a TV Globo confirmou oficialmente o retorno de Ricardo Waddington ao canal.

Fila de novelas planejada

A Globo vem organizando com antecedência a fila de novelas das nove. Depois de Vale Tudo, a faixa será ocupada por Três Graças, e, segundo informações do colunista Flávio Ricco, dará lugar ao folhetim de Walcyr Carrasco.

Além disso, Bruno Luperi e João Emanuel Carneiro já desenvolvem novas sinopses para a principal faixa da emissora, garantindo uma sequência de produções planejadas para o horário nobre.