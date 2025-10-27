Richarlyson comemora desempenho na “Dança dos Famosos”: “Mais uma etapa vencida”

Richarlyson está comemorando a boa fase na “Dança dos Famosos”. O ex-jogador celebrou o avanço e disse estar feliz com a recepção do público em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, durante a gravação do DVD de João Gomes, no Rio de Janeiro, neste domingo (26/10).

“Pois é, mais uma etapa vencida. Um ritmo bem legal, a vaneira paulista. Conseguimos passar mais uma etapa e estou muito feliz!”, contou.

Ele afirmou que tem sentido o carinho do público crescer a cada apresentação: “Cada programa que eu danço, as pessoas têm gostado um pouquinho mais de mim, e isso para mim tem sido maravilhoso”.

Após semanas intensas de ensaios, o participante revelou que vai aproveitar os próximos dias para descansar: “Mereço uma folguinha agora. Venho de recuperação atrás de recuperação, né? Então é respirar um pouquinho”.

Mesmo com o alívio momentâneo, Richarlyson já pensa na próxima etapa: “Agora não tem mais recuperação, é eliminação direta. Então é treinar direitinho e descansar, porque daqui pra frente é só eliminação”.

Durante o evento, o ex-jogador também elogiou João Gomes e destacou o orgulho de ver o sucesso do cantor nordestino: “Eu amo João Gomes! Isso porque ele é nordestino como eu. Prestigiar um evento desses, num lugar histórico como a Lapa, é incrível! Ele merece muito!”.