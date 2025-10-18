“Rihanna” imita cabra e até vaca em programa. Entenda

Já imaginou ver a “Rihanna” fazendo o som de animais em plena televisão aberta? Pois bem, isso aconteceu (ou quase) neste sábado (18/10). Priscila Beatrice (foto em destaque), sósia da cantora, imitou até uma vaca durante um quadro do Caldeirão.
Sósias de famosos se reuniram no programa para participar do Tem ou Não Tem. Robson Batista, sósia do Ronaldinho Gaúcho, Penelopy Jean, a Lady Gaga do Brasil, entre outros, estiveram na Globo para a brincadeira.
Em certo momento, a “Rihanna brasileira” imitou animais para responder à pergunta: “Além de Piu-Piu, qual outro som um animal faz?”. Ela fez som de vaca e até de um cabrito.
No quadro, os convidados precisam responder perguntas baseadas em pesquisas feitas com o público. Quem der a resposta mais popular, segundo o público, vence.