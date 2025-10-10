Rio Acre apresenta estabilidade e se mantém acima dos 2 metros na capital acreana

10/10/2025
O nível do Rio Acre apresentou estabilidade nos últimos dois dias em Rio Branco, conforme dados divulgados pela Defesa Civil Municipal. Nesta sexta-feira (10), a medição realizada no início da manhã. registrou a marca de 2,08 metros, praticamente o mesmo patamar observado nos últimos dias.

O Rio Acre se mantém estável nesta sexta-feira na capital/ Foto: ContilNet

Na quarta-feira (8), o rio havia sido medido em 1,90 metro, com tendência de leve queda. Desde então, o volume de água tem se mantido estável, sem registro de chuvas nas últimas 24 horas.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão, a situação está bem abaixo das cotas de alerta (13,50 metros) e de transbordamento (14 metros). O órgão segue monitorando diariamente o nível do manancial, que nesta época do ano costuma registrar índices mais baixos devido ao período de estiagem na região.

A Defesa Civil reforça que o comportamento atual do rio é considerado normal para outubro, mês em que as chuvas ainda são escassas e a vazante tende a estabilizar até o início do período chuvoso, previsto para novembro.

