23/10/2025
Rio Acre oscila em silêncio: nível cai quase meio metro em quatro dias e volta a subir

Essa marca permaneceu estável por três dias consecutivos, até o dia 19

O Rio Acre tem apresentado um comportamento atípico e silencioso nos últimos dias, com oscilações no seu nível que chamam a atenção da Defesa Civil Municipal. A queda de quase meio metro entre os dias 16 e 21 de outubro de 2025 foi seguida por uma elevação repentina, mesmo sem registros de chuva, revelando a instabilidade típica deste período de transição entre a seca e o início da estação chuvosa na região amazónica.

No dia 20, foi registrada uma queda brusca para 1,90 metros, uma diferença de 49 centímetros/Foto: Juan Diaz, ContilNet

No dia 16, o nível do rio marcava 2,39 metros. Essa marca permaneceu estável por três dias consecutivos, até o dia 19. No entanto, no dia 20, foi registrada uma queda brusca para 1,90 metros, uma diferença de 49 centímetros. No dia seguinte, o nível baixou ainda mais, atingindo 1,88 metros, o mais baixo da semana.

A mudança veio em 22 de outubro, quando, mesmo sem chuva nas últimas 24 horas, o nível voltou a subir para 1,96 metros. Já no dia seguinte, houve uma pequena queda para 1,95 metros, mantendo a tendência de variações inesperadas.

Vale destacar que as oscilações podem estar relacionadas a fatores hidrológicos da bacia do rio, como a influência de afluentes, variações na umidade do solo e evapotranspiração, que são comuns neste período de transição climática.

Embora o nível atual continue bem abaixo da cota de alerta (13,50m) e da cota de transbordo (14,00m), o monitoramento realizado pela Defesa Civil permanece diário e rigoroso, garantindo resposta rápida em caso de alterações mais significativas.

