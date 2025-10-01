01/10/2025
Rio Acre volta a descer e marca 1,65m nesta quarta-feira em Rio Branco

De acordo com o relatório, nas últimas 24 horas choveu 6 milímetros na capital

O nível do Rio Acre apresentou nova redução nesta quarta-feira (1) e segue a abaixo dos 2 metros, segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal de Rio Branco. Às 5h14 da manhã, a medição registrou 1,65 metro, indicando queda após a elevação repentina observada na última semana, quando o rio chegou a 2,60 metros.

a oscilação no nível do Rio Acre nesta época do ano é comum | Foto: Ascom

De acordo com o relatório, nas últimas 24 horas choveu 6 milímetros na capital acreana, volume considerado baixo. A Defesa Civil reforça que a situação ainda está distante de qualquer risco de enchente: a cota de alerta é de 13,50 metros, enquanto o nível de transbordo está fixado em 14 metros.

O coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, destacou que a equipe segue monitorando diariamente o comportamento do rio e as condições climáticas na região.

O órgão lembra que a oscilação no nível do Rio Acre nesta época do ano é comum, resultado da transição entre o período de estiagem e o início das chuvas.

