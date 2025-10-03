03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Rio Acre volta a subir e ultrapassa a marca dos 2 metros na capital acreana, nesta sexta

Foram registrados, ainda, 0,40 milímetros de chuva nas últimas 24 horas em Rio Branco

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Rio Acre voltou a apresentar aumento em seu nível nesta sexta-feira (3), impulsionado pelas chuvas registradas na capital.

O Rio Acre voltou a subir nesta sexta-feira na capital/ Foto: ContilNet

O manancial marcou 2,07 metros metro na medição realizada no início desta manhã, segundo informações atualizadas pela Defesa Civil Municipal.

Foram registrados, ainda, 0,40 milímetros de chuva nas últimas 24 horas em Rio Branco. A elevação recoloca o rio acima da marca de 2 metros, rompendo a sequência de dias de níveis mais baixos.

A medição atual está muito distante tanto da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, quanto da de transbordo, estabelecida em 14 metros.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost