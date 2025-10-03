Rio Acre volta a subir e ultrapassa a marca dos 2 metros na capital acreana, nesta sexta

O Rio Acre voltou a apresentar aumento em seu nível nesta sexta-feira (3), impulsionado pelas chuvas registradas na capital.

O manancial marcou 2,07 metros metro na medição realizada no início desta manhã, segundo informações atualizadas pela Defesa Civil Municipal.

Foram registrados, ainda, 0,40 milímetros de chuva nas últimas 24 horas em Rio Branco. A elevação recoloca o rio acima da marca de 2 metros, rompendo a sequência de dias de níveis mais baixos.

A medição atual está muito distante tanto da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, quanto da de transbordo, estabelecida em 14 metros.