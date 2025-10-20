Rio Branco completa 10 dias com redução no abastecimento por causa da lama no Rio Acre

Moradores de Rio Branco enfrentam mais de 10 dias de dificuldades no abastecimento de água devido à alta turbidez (lama), presente no Rio Acre, que tem impedido o tratamento adequado nas Estações de Tratamento de Água (ETAs). O fenômeno, que normalmente dura até três dias, tem se prolongado de forma atípica neste mês de outubro, afetando várias regiões da capital.

O diretor-presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), Enoque Pereira, explicou que a situação é consequência direta das fortes chuvas que aumentaram a presença de partículas sólidas no rio.

“Nós estamos desde o dia 10 com a turbidez acima de mil, e em três desses nove dias chegou a mais de dois mil. As ETAs não foram projetadas para tratar lama, mas sim água. Quando isso acontece, somos obrigados a reduzir a vazão para não mandar água suja para as casas”, afirmou.

Segundo Enoque, a produção média do Saerb caiu de 1.600 litros por segundo para cerca de 1.300, chegando a 1.200 nos dias mais críticos. Ele destacou que, apesar do esforço para equilibrar o abastecimento entre as regionais, alguns bairros, como parte do Centro, Papouco da Estação e áreas mais altas, foram mais afetados. “Estamos tratando o máximo possível dentro da capacidade segura, e pedimos à população que use a água com responsabilidade”, reforçou.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, explicou que as causas do problema vão além das chuvas. Ele lembrou que o Rio Acre tem sofrido com a degradação ambiental e a falta de matas ciliares. “Essas impurezas lançadas no rio e a oscilação constante do nível da água contribuem para o aumento da turbidez. A instabilidade do rio tem dificultado o tratamento e prolongado a situação”, disse.

Segundo o Saerb, a previsão é que estabilização do tempo e a diminuição das chuvas contribua para a diminuição da turbidez da água nos próximos dias, permitindo o retorno gradual do abastecimento.