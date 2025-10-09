Rio Branco conquista 4ª posição na educação do Norte e mostra progresso em aprendizagem

Rio Branco alcançou a 4ª posição entre os municípios da região Norte no pilar de Qualidade da Educação do Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, divulgado nesta quinta-feira (9) pelo Centro de Liderança Pública (CLP), organização não governamental dedicada à análise de gestão municipal. No cenário nacional, a capital do Acre ocupa a 214ª posição.

O pilar de Qualidade da Educação avalia se o ensino oferecido gera aprendizado efetivo e desenvolvimento humano, destacando que garantir acesso à educação é importante, mas assegurar que os estudantes aprendam é o que transforma realidades. Municípios que investem em educação de qualidade formam cidadãos mais autônomos, críticos e preparados para contribuir com o crescimento econômico e social.

O ranking utiliza indicadores oficiais do INEP, como IDEB nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, IDEB do ensino médio e desempenho no ENEM, e atribui ao pilar um peso de 6,4% na nota geral do ranking. Segundo o CLP, promover a qualidade da educação é essencial para reduzir desigualdades, ampliar oportunidades e garantir o futuro das novas gerações.

No Norte, Palmas (TO) lidera o ranking regional, seguida por Gurupi (TO) e Ananindeua (PA), enquanto Rio Branco se consolida como referência no Acre. Para acessar mais detalhes sobre o desempenho dos municípios, é possível explorar a plataforma do ranking em rankingmunicipios.org.br.

Fonte: Relatório Técnico do Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, CLP.

Confira o ranking no país, por região: