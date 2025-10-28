28/10/2025
Rio Branco lidera ranking de qualificação entre servidores públicos na região Norte; entenda

O levantamento avalia a proporção de servidores com nível superior, técnico ou com formações complementares

Rio Branco registrou o maior índice de qualificação dos servidores públicos entre as capitais da Região Norte, com 68,36%, segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), utilizados no Ranking de Competitividade dos Municípios, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O desempenho coloca a capital acreana na 33ª posição no ranking nacional.

O top 5 da região é completado por Manaus (59%), Santana (54,46%), Porto Velho (53,65%) e Boa Vista (52,09%). Além da capital, o Acre tem outro município entre os 20 melhores do Norte: Cruzeiro do Sul, que alcançou 36,83% no índice de qualificação.

De acordo com o CLP, os dados reforçam a importância de políticas voltadas à capacitação e valorização dos servidores. “É essencial que os gestores públicos olhem para a profissionalização, recrutando profissionais com perfil mais técnico. Entretanto, entendemos que o Brasil é muito desigual na oferta de oportunidades educacionais”, destaca o estudo.

A entidade defende ainda que municípios invistam em planos de carreira e programas de capacitação contínua para ampliar o nível de qualificação durante o exercício do cargo. No site do CLP (clp.org.br), estão disponíveis exemplos de boas práticas e estratégias para o desenvolvimento de carreiras no setor público.

Confira o ranking completo:

