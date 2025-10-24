Rio Branco recebe a mágica caravana de Natal da Coca-Cola; veja data e programe-se

A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola está prevista para chegar a Rio Branco no dia 6 de dezembro de 2025. Embora os locais exatos ainda não tenham sido divulgados pela organização, é provável que os trajetos sigam o mesmo roteiro adotado no ano anterior.

Em 2024, a carreata partiu da fábrica da Coca-Cola, no Distrito Industrial, e passou por pontos estratégicos da cidade, como Kometa Calafate, Via Verde Shopping, Praça da Revolução, entre outros, atraindo famílias que aproveitavam para ver os carros decorados e receber brindes.

A expectativa é de que, neste ano, a carreata também comece no final da tarde e percorra diferentes bairros de Rio Branco, garantindo diversão e o espírito natalino para crianças e adultos.

Organizadores recomendam que o público se posicione em locais visíveis e seguros ao longo do trajeto para aproveitar o espetáculo com conforto.

Confira a programação completa: