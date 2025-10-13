Rio Branco registrou 9 ocorrências durante temporal no domingo; ventos chegaram a 70 km/h

Um forte temporal atingiu Rio Branco na tarde do último domingo (12), provocando diversos transtornos em diferentes regiões da cidade. De acordo com a Defesa Civil Municipal, foram registradas sete ocorrências de quedas de árvores, sendo seis sobre residências e uma em via pública.
Além dos danos causados pelas árvores, o órgão informou que houve também a queda de um poste de energia e até mesmo a captura de um jacaré, que apareceu em área urbana após a chuva intensa.
Os ventos chegaram a atingir rajadas de até 70 km/h, e o volume de chuva acumulado foi de 46 milímetros em poucas horas. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros atuaram de forma conjunta para atender todas as ocorrências e minimizar os impactos à população.
Em nota, o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco informou que as equipes seguem em alerta e monitorando possíveis novos episódios. “Continuamos atentos aos acontecimentos e buscando todos os encaminhamentos necessários”, destacou o comunicado.