Rio Branco registrou 9 ocorrências durante temporal no domingo; ventos chegaram a 70 km/h

Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros atuaram de forma conjunta para atender todas as ocorrências

Um forte temporal atingiu Rio Branco na tarde do último domingo (12), provocando diversos transtornos em diferentes regiões da cidade. De acordo com a Defesa Civil Municipal, foram registradas sete ocorrências de quedas de árvores, sendo seis sobre residências e uma em via pública.

Os ventos chegaram a atingir rajadas de até 70 km/h, e o volume de chuva acumulado foi de 46 milímetros em poucas horas | Foto: Ascom

Além dos danos causados pelas árvores, o órgão informou que houve também a queda de um poste de energia e até mesmo a captura de um jacaré, que apareceu em área urbana após a chuva intensa.

Os ventos chegaram a atingir rajadas de até 70 km/h, e o volume de chuva acumulado foi de 46 milímetros em poucas horas. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros atuaram de forma conjunta para atender todas as ocorrências e minimizar os impactos à população.

Ao todo foram 7 ocorrências de queda de árvores | Foto: Ascom

Em nota, o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco informou que as equipes seguem em alerta e monitorando possíveis novos episódios. “Continuamos atentos aos acontecimentos e buscando todos os encaminhamentos necessários”, destacou o comunicado.

