Rio Branco tem mais de 200 vagas disponíveis de emprego no período da pré-Black Friday

As vagas estão disponíveis no Portal de Vagas da Sólides, que reúne também oportunidades afirmativas e posições para diferentes níveis de experiência

O período que antecede a Black Friday impulsiona o mercado de trabalho em Rio Branco, com mais de 200 vagas abertas por pequenas e médias empresas (PMEs). De acordo com dados da Sólides, entre 2022 e 2024, os meses de setembro e outubro registraram, em média, aumento de 81% na oferta de vagas temporárias e crescimento de 17,5% nas posições permanentes.

Ao todo são cerca de 200 vagas de emprego/Foto: Reprodução

O levantamento aponta que as empresas aproveitam o aumento da demanda no varejo para reforçar suas equipes e, ao mesmo tempo, ampliar seus quadros de forma definitiva. As oportunidades estão concentradas nas áreas de vendas, administração e tecnologia, com formatos de trabalho presenciais, remotos e híbridos.

As vagas estão disponíveis no Portal de Vagas da Sólides, que reúne também oportunidades afirmativas e posições para diferentes níveis de experiência.

Segundo o diretor de Produtos e Tecnologia (CPTO) da Sólides, Ricardo Kremer, o período se consolidou como estratégico para contratações. “A Black Friday se tornou um dos momentos mais importantes para as PMEs. O Portal de Vagas conecta profissionais e empresas em um mercado aquecido, facilitando contratações com agilidade e assertividade”, afirmou.

As oportunidades podem ser consultadas diretamente na plataforma da Sólides.

