15/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro

“Rio de sacrifício ambiental”, diz presidente da CPI que investiga poluição do Melchior

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“rio-de-sacrificio-ambiental”,-diz-presidente-da-cpi-que-investiga-poluicao-do-melchior

A presidente da CPI que investiga a poluição do Rio Melchior, deputada distrital Paula Belmonte (Cidadania), disse que o objetivo da comissão não é apontar culpados, mas encontrar soluções. A parlamentar afirmou que o Rio Melchior possui classificação 4, que indica comprometimento da qualidade da água.

“Ele é um rio dito como um ‘sacrifício ambiental’. A gente entende perfeitamente que o tratamento de esgoto existe, nós todos produzimos esgoto e nós todos produzimos lixo, mas a forma de tratar esse esgoto tem que ter muita responsabilidade”, declarou.

A presidente da CPI disse que, desde a nascente, o Rio Melchior recebe mais água tratada de esgoto do que a natural. “Na sequência, nós temos o aterro sanitário que produz o chorume com alta contaminação”, completou. “Se joga o chorume, esse rio fica completamente poluído e o nosso solo é permeável ali, tem lençol freático, tem as pessoas comunidades que bebem água. Na sequência, ainda tem um abatedouro que joga água vermelha com sangue”, contou a parlamentar.

Leia também

“Nós estamos tendo um posicionamento de não ficar apontando quem que é o errado da história, mas o que que vamos fazer daqui pra frente. Uma das ações que são importante é a mudança da classificação. Quando a gente muda a classificação 4 pra qualificação 3, nós vamos melhorar os parâmetros de qualidade do que está sendo entregue pro rio”, afirmou.

A CPI do Rio Melchior foi prorrogada até dezembro. A comissão também apurou o projeto de construção de uma termoelétrica no Distrito Federal e, segundo Paula Belmonte, prejudicará ainda mais a qualidade do rio, além de prever a transferência de uma escola.

Assista à entrevista de Paula Belmonte ao Contexto Metrópoles:

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost