“Rio não vai ficar refém de criminosos”, diz prefeito após megaoperação que deixou 60 mortos

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, se manifestou nas redes sociais sobre a megaoperação das Polícias Civil e Militar que deixou ao menos 60 mortos nesta terça-feira (28/10). Segundo a autoridade, o Rio “não ficará refém de grupos criminosos que tentam espalhar medo pela cidade”.

“Estou desde o início da tarde acompanhando as reações e as ações da polícia ao longo do dia de hoje e a primeira mensagem que eu gostaria de passar para vocês é que o Rio de Janeiro não pode e não vai ficar refém de grupos criminosos que buscam espalhar medo pelas ruas da nossa cidade”, iniciou o prefeito em um vídeo compartilhado no Instagram.

“Eu determinei a todos os órgãos municipais que mantivessem o funcionamento normal de suas atividades e auxiliassem a população em caso de necessidade”, acrescentou Paes.

O representante da prefeitura do Rio garantiu que está acompanhando a situação da segurança pública da cidade de perto. “O serviço de BRT estão nesse momento normalizados e os serviços da prefeitura vão permanecer abertos até o fim do expediente. Eu vou ficar aqui no Centro de Operações e Resiliência (COR) tomando todas as decisões e acompanhando todos os fatos para que a vida dos cariocas seja menos impactada possível”, disse.

“Compete ao poder público, independente do nível de governo, a tarefa de ser implacável contra os grupos criminosos que buscam amedrontar a população e o trabalhador. A prefeitura naquilo que compete vai continuar agindo com autoridade, comando e firmeza”, concluiu.

