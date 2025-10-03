Rio ou SP? Ana Paula Siebert fala da possível mudança de Rafa Justus para sua casa

A mudança de Cesar Tralli para o Rio de Janeiro, onde assumirá a bancada do “Jornal Nacional”, movimentou os planos familiares, incluindo o futuro de Rafaella Justus, de 16 anos. A adolescente, que é filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, ainda não tem uma definição sobre onde irá morar após a mudança do padrasto, mas ganhou da madrasta Ana Paula Siebert a garantia de que terá total liberdade para decidir o que for melhor para sua vida.

Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus e mãe de Vicky, caçula do empresário, conversou sobre o assunto e garantiu que a decisão final será de Rafaella. “Eles estão em um momento de mudança de carreira e a gente não sabe onde a Rafa vai morar ainda”, explicou a socialite à Quem.

A aniversariante irá passar a semana nos EUA com as amigas.

Inclusive, ela afirmou ter tranquilizado a enteada logo que soube da notícia. “Eu falei para a Rafa, logo no início, quando tudo aconteceu: ‘Se você for morar no Rio você vai ser muito amada nos finais de semana aqui. Se você ficar aqui, você vai ser muito amada aqui e também nos finais de semana lá’”, acrescentou.

Siebert ainda fez questão de reforçar que não há qualquer atrito ou desentendimento entre Roberto Justus e Ticiane Pinheiro. Os pais de Rafaella mantêm uma boa relação e concordam que a escolha deve ser da adolescente. “O Roberto e a Tici têm guarda compartilhada da Rafa. E ela já está naquele momento em que ela vai para onde ela quer. Ela já está supermocinha”, pontuou.

“O Roberto e a Tici sempre deram muita liberdade para a Rafa estar onde ela quisesse. Nunca teve briga por conta disso. É uma decisão dela (Rafa). O que for para acontecer vai ser bom para ela. O pai dela pensa assim também”, concluiu.