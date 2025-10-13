13/10/2025
Rio tem alerta de chuva, ventos e ressaca do mar nas próximas horas

Escrito por Agência Brasil
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta segunda-feira (13) um alerta sobre o risco de chuva nas próximas horas, com ventos intensos, possibilidade de granizo e de queda de energia elétrica para a região metropolitana do Rio, que inclui a Baixada Fluminense, parte da região serrana, sul fluminense e Costa Verde, onde ficam as cidades de Angra dos Reis e Parati.

Outras áreas do estado, como a Região dos Lagos, Norte, Noroeste e parte da Serra está em perigo potencial de chuva. Os alertas são válidos até as 10h, desta terça-feira (14).

Nesta segunda-feira, a aproximação de uma frente fria influenciou no clima da capital carioca. O céu ficou nublado a parcialmente nublado, com dia muito abafado, e a temperatura máxima atingindo 36,8ºC, na estação Guaratiba, na zona oeste da cidade.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, a noite desta segunda, permanece a previsão de pancadas de chuva moderadas, a ocasionalmente fortes, podendo chegar acompanhadas de raios e ventania.

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de mau tempo com vento forte e mar agitado para a área costeira entre Arraial do Cabo (RJ) e Vitória (ES), válido até as12h, desta terça-feira (14).

Os ventos devem variar de Nordeste para Norte com rajadas. “O mar estará de ressaca com ondas e altura significativa, exigindo atenção para navegação e atividades na orla”, diz o alerta.

 

