rita-batista-se-transforma-na-“senhora-do-tempo”-e-impressiona-em-baile-de-halloween

Escrito por Portal Leo Dias
Rita Batista mostrou que leva o Halloween a sério! A apresentadora passou quatro horas em processo de caracterização e maquiagem para transformar metade do rosto e encarnar a “Senhora do Tempo”. O esforço valeu a pena e o resultado foi tão impressionante que nem a repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, que trabalhou com ela no passado, conseguiu reconhecê-la.

Em entrevista, Batista contou com bom humor os bastidores da produção da sua fantasia: “Demorou um bocadinho, gente… A maquiagem levou umas quatro horas para fazer, e era só metade da cara! Imagina se fosse o rosto inteiro, até de manhã. Saí do “É de Casa“, vim para cá, tomei banho, sentei na cadeira e o artista fez, e pronto”, ela detalhou a rotina intensa.

Crédito: Portal LeoDias
Rita BatistaCrédito: Portal LeoDias
Reprodução/Instagram
Maria Beltrão, Thiago Oliveira, Talitha Morete e Rita Batista são os apresentadores do É de CasaReprodução/Instagram
(Thiago Oliveira, Maria Beltrão, Rita Batista e Talitha Morete, do “É de Casa” / Crédito Globo / Kelly Fuzaro)
Thiago Oliveira, Maria Beltrão, Rita Batista e Talitha Morete.(Thiago Oliveira, Maria Beltrão, Rita Batista e Talitha Morete, do “É de Casa” / Crédito Globo / Kelly Fuzaro)
Tati Machado, Eliana, Rita Batista e Bela Gil. Foto: Reprodução| Créditos: Thiago Duran/Brazil News
Tati Machado, Eliana, Rita Batista e Bela Gil. Foto: Reprodução| Créditos: Thiago Duran/Brazil News
Eliana ao lado de Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil no Saia Justa (Reprodução/GNT)
Eliana ao lado de Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil no Saia Justa (Reprodução/GNT)
Crédito: Thiago Rosarii
Nova temporada do “Sai Justa”, do GNT, irá ao ar em 30 de abril, sem Rita Batista e Tati Machado Crédito: Thiago Rosarii

Ao reencontrar Mônica, Batista também falou da emoção de rever colegas. As duas lembraram que trabalharam juntas com o titular deste portal há mais de uma década no “Muito Mais”: “Léo, agora você tá muito, muito, muito rico. Você já foi pobre igual a gente”, a apresentadora brincou e aproveitou para mandar um beijo ao jornalista.

O tempo, definitivamente, tem sido generoso com Rita! Após brilhar no “Saia Justa”, ela segue firme no comando do “É de Casa”, na Globo, consolidando ainda mais sua boa fase na TV. Além disso, ela adiantou que a programação de 2026 já está definida e destacou que, além de eleições e Copa do Mundo, o Carnaval também terá destaque.

