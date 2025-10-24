rivais-de-flamengo-e-palmeiras-chegam-descansados-para-jogo-de-volta

Adversários dos brasileiros na Libertadores, Racing e LDU Chegarão descansados para as partidas de volta contra Flamengo e Palmeiras, respectivamente, na próxima semana.
O Racing, que perdeu no Maracanã por 1 x 0, não joga no final de semana devido às eleições na Argentina. Já o Flamengo, vice do Campeonato Brasileiro, viaja até Fortaleza para enfrentar o time treinado por Martín Palermo neste sábado (25/10), às 19h30.
A LDU, que derrotou o Alviverde por 3 x 0, não joga neste fim de semana pois a Federação Equatoriana de Futebol adiou as duas rodadas que antecediam as partidas de ida e volta. Já o líder Palmeiras recebe o terceiro colocado Cruzeiro, em briga direto pelo título do Brasileirão.
Racing x Flamengo
Racing recebe o Flamengo, que venceu a ida por 1 x 0, no El Cilindro, na próxima quarta-feira (29/10), às 21h30 (de Brasília).
Palmeiras x LDU
O Palmeiras precisa reverter a derrota por 3 x 0 na próxima quinta-feira (31/10), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, contra a LDU.