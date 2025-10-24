24/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Rivais de Flamengo e Palmeiras chegam descansados para jogo de volta

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
rivais-de-flamengo-e-palmeiras-chegam-descansados-para-jogo-de-volta

Adversários dos brasileiros na Libertadores, Racing e LDU Chegarão descansados para as partidas de volta contra Flamengo e Palmeiras, respectivamente, na próxima semana.

O Racing, que perdeu no Maracanã por 1 x 0, não joga no final de semana devido às eleições na Argentina. Já o Flamengo, vice do Campeonato Brasileiro, viaja até Fortaleza para enfrentar o time treinado por Martín Palermo neste sábado (25/10), às 19h30.

A LDU, que derrotou o Alviverde por 3 x 0, não joga neste fim de semana pois a Federação Equatoriana de Futebol adiou as duas rodadas que antecediam as partidas de ida e volta. Já o líder Palmeiras recebe o terceiro colocado Cruzeiro, em briga direto pelo título do Brasileirão.

Leia também

4 imagensFlamengo x Racing pela semifinal da Copa LibertadoresFechar modal.1 de 4

Flamengo x Racing

Dhavid Normando/Getty Images2 de 4

Flamengo x Racing pela semifinal da Copa Libertadores

cc3 de 4

Franklin Jacome/Getty Images4 de 4

Franklin Jacome/Getty Images

Racing x Flamengo

Racing recebe o Flamengo, que venceu a ida por 1 x 0, no El Cilindro, na próxima quarta-feira (29/10), às 21h30 (de Brasília).

Palmeiras x LDU

O Palmeiras precisa reverter a derrota por 3 x 0 na próxima quinta-feira (31/10), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, contra a LDU.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost