RJ: casal de estelionatários dá golpe de R$ 668 mil na Unimed

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) prendeu, nessa segunda-feira (6/10), um casal envolvido em um golpe milionário contra a Unimed. Eles foram localizados na Barra da Tijuca, na Zona Norte do Rio.

Conforme as investigações, uma mulher transsexual, identificada como Ruan Silva Queiroz, de nome social Rafaela Queiroz, atuva como funcionária da empresa e fraudava documentos de reembolsos de tratamentos médicos de terceiros, direcionando os recursos para amigos e familiares de seu companheiro, Matheus Soares Sant’Ana Paiva.

De acordo com a PCERJ, o homem era comparsa de Rafaela e dividia os lucros com ela. Ao todo, a dupla arrecadou mais de R$ 600 mil com os golpes.

Segundo o apurado, a mulher estava com passagens compradas para a Argentina e não tinha planos de retornar ao Brasil.

A ação policial

As instituições bancárias que receberam o dinheiro desviado foram oficialmente comunicadas. Além disso, os donos das contas que receberam os valores ilícitos foram identificados.

As contas foram bloqueadas, e o dinheiro encontrado nelas foi retido por ordem da Justiça.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais confiscaram celulares e notebooks, entre outros dispositivos eletrônicos.

Há ainda outras cautelares a serem cumpridas em desfavor dos demais envolvidos e outros desdobramentos investigativos.