24/10/2025
Universo POP
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero
Por onde andam Givaldo Alves, o “mendigo do amor”, Sandra Mara e Eduardo Alves
Eliminação apertada: Lucas Leto deixa a Dança dos Famosos por dois décimos de diferença

RJ: juiz determina que União preserve prédio com acervo da ditadura

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
rj:-juiz-determina-que-uniao-preserve-predio-com-acervo-da-ditadura

O juiz federal Marco Critsinelis, da 15ª Vara Federal do Rio de Janeiro, determinou que a União adote medidas urgentes para proteger o acervo histórico contido no prédio abandonado do antigo Instituto Médico-Legal (IML), localizado no bairro da Lapa.

A decisão liminar atendeu a um pedido protocolado pelo Ministério Público Federal (MPF). No documento, o magistrado mandou que o governo federal conclua o processo de reversão, assuma concretamente a posse do imóvel e dê início às medidas de manutenção. O prazo estabelecido foi de até 60 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10 mil em caso de descumprimento.

Leia também

A construção, de acordo com o relatado pelo MPF no processo, guarda arquivos da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) das décadas de 1930 a 1960, além de conter arquivos referentes ao período da ditadura militar.

Ainda segundo o MP, os documentos são “importantes para a elucidação de desaparecimentos políticos e violações de direitos humanos”. O acervo conta com 2,9 mil metros lineares e aproximadamente 440 mil itens iconográficos, incluindo fotografias e microfilmes.

Conciliação

Além da liminar, o juiz marcou uma audiência de conciliação para o dia 2 de dezembro deste ano, às 14h, por videoconferência. O objetivo do encontro será estabelecer parâmetros para a reversão do imóvel e diretrizes para a condução dos trabalhos de preservação do acervo.

Serão convidados representantes da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), Arquivo Nacional, Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Casa Civil do Estado e Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ).

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost