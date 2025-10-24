24/10/2025
RJ: modelo e filha morreram intoxicadas por monóxido de carbono

A modelo Lidiane Aline Lourenço, de 33 anos, e a filha dela, Miana Sophya Santos, de 15, morreram por intoxicação por monóxido de carbono, de acordo com o laudo pericial da polícia. De acordo com a PCERJ, “por conta do estado avançado de decomposição no corpo da adolescente, o exame não foi conclusivo”. As investigações seguem na 16ª DP (Barra da Tijuca) para esclarecer todos os fatos.

As duas foram encontradas mortas no apartamento onde moravam, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio, no último dia 9 de outubro. A perícia realizada no local não tinha identificado sinais de violência nos acessos à residência, mas constatou irregularidades nas instalações de gás.

Mãe e filha tinham sido vistas com vida no dia 5 deste mês, mas ainda não foi possível determinar a data exata da morte.

Quem eram as vítimas?

Natural de Santa Cecília, no oeste catarinense, Lidiane havia se mudado para o Rio há alguns anos.

Na capital fluminense, ela atuava como modelo e cursava Medicina. Nas redes sociais, onde acumulava mais de 50 mil seguidores, compartilhava bastidores de ensaios fotográficos e registros do cotidiano. A filha, Miana, havia deixado recentemente Santa Catarina para viver com a mãe.

Os corpos de Lidiane e Miana foram trasladados do Rio de Janeiro para Santa Catarina no fim de semana. O velório ocorreu na Capela Municipal, e o sepultamento foi realizado no domingo (12/10), no Cemitério Municipal de Santa Cecília, com a presença de familiares, amigos e moradores da cidade natal.

